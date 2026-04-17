Студия Envar Games объявила о выходе игры в жанре кооперативного выживания Witchspire в раннем доступе на Steam 10 июня 2026 года. Анонс состоялся на Galaxies Spring Showcase.

Проект рассчитан на совместное прохождение. Игроки станут ведьмами, исследующими открытый мир и борющимися с порчей. Разработчики называют Witchspire общей песочницей, где магия служит главным инструментом взаимодействия с окружением.

В раннем доступе будут доступны два биома. Игроки смогут заниматься земледелием, лесозаготовкой и добычей ресурсов. Система крафта позволит создавать снаряжение из собранных материалов.

Изображение предоставлено компанией Envar Games

Передвижение по миру происходит на мётлах. Дополнительно ведьмы используют прыжки духа и короткую телепортацию. Боевая система включает магические клинки, жезлы, свитки и фолианты. Игроки могут призывать существ для помощи в сражениях.

Разработчики реализовали систему найма компаньонов. Магических существ можно улучшать и получать более редкие варианты. Вне боя компаньоны отправляются в общее убежище, которое служит настраиваемой базой для группы.

Прогрессия персонажа идет через экипировку и дерево навыков Светильники. В начале игры каждый выбирает ковен, определяющий стартовые бонусы и варианты внешности. Настройка внешнего вида доступна с самого начала и расширяется за счет дополнительных предметов.

Строительство базы играет центральную роль. Убежище проектируется через систему астральной проекции. Она позволяет размещать сооружения без традиционных ограничений, точно позиционируя объекты без импровизированных строительных лесов.

Новый трейлер Witchspire уже доступен для просмотра.