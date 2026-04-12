Rockstar Games подтвердила ограниченную утечку корпоративных данных через сторонний сервис, заявив, что инцидент не затронул работу студии и не повлиял на игроков

Как стало известно 11 апреля, Rockstar Games официально выступила с заявлением относительно сообщений о хакерской атаке и последующей утечке материалов. В пресс-службе разработчика подтвердили факт доступа посторонних лиц к ограниченному массиву данных.

Согласно официальному комментарию, инцидент произошел по вине третьей стороны, не имеющей отношения к основному бизнесу студии. Руководство подчёркивает, что похищенная информация не является существенной и сложившаяся ситуация никак не отразилась на функциональности организации, а также не повлияла на безопасность аккаунтов игроков.

Источник: Rockstar Games

Ранее в сети появились слухи, что атака может быть связана с новейшей частью серии Grand Theft Auto. Официальный релиз проекта запланирован на 19 ноября, и игра считается одной из самых ожидаемых в индустрии. Некоторые неофициальные источники высказывали предположения о возможной угрозе срыва разработки из‑за действий хакерской группировки, потребовавшей выкуп.

По данным Cybersec Guru, злоумышленники утверждают, что получили доступ к облачной базе данных Rockstar на платформе Snowflake. В опубликованном обращении хакеры потребовали выплатить выкуп до 14 апреля, пригрозив в случае отказа массовой утечкой конфиденциальных данных. В послании они призвали руководство корпорации «принять правильное решение», чтобы не оказаться в центре громкого информационного скандала.