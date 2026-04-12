Inthenews
Krafton и Neptune запустили конкурс для разработчиков игр с призовым фондом в $5 млн
Южнокорейские игровые компании Krafton и Neptune объявили о старте международного конкурса для разработчиков игр. Общий объем финансирования составляет 5 миллионов долларов, которые будут выделены в форме субсидий и помощи в релизе для отобранных проектов

Конкурс Flick x Krafton Casual Game Challenge пройдёт полностью онлайн и открыт для разработчиков и независимых студий по всему миру на всех платформах с акцентом на мобильные casual-игры. Приём заявок начнется 21 апреля и завершится 18 мая. Финальный отбор состоится в июле.

Участники могут представлять как готовые игры, так и прототипы на ранних стадиях разработки. Отобранные команды получат финансирование и будут сотрудничать с платформой Flick, включая этап доработки, тестирования через Neptune и возможного релиза на глобальный рынок. Процесс отбора ориентирован на проекты с высоким потенциалом, где оцениваются креативность, монетизация и коммерческий потенциал.

                                                                   Изображение - ChatGPT

Конкурс ориентирован на гибридные казуальные игры, например, как Archero. Этот сегмент сочетает простой геймплей с системами развития и долгосрочным удержанием игроков. Такие проекты обычно включают внутриигровые покупки и рекламу.

Krafton является издателем франшиз PUBG Battlegrounds, PUBG Mobile, inZOI и Hi Fi Rush. Neptune специализируется на разработке и издании мобильных игр. Платформа Flick представляет собой гибридный бренд компании, сосредоточенный на казуальных играх.

#krafton #neptune #конкурс flick x krafton casual game challenge #конкурс для разработчиков игр
Источник: gamesbeat.com
