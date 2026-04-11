Культовая визуальная новелла исчезла из магазина приложений Android спустя несколько месяцев после релиза мобильной версии. Причиной стало нарушение условий предоставления услуг компании, связанное с изображением деликатных тем в игровом контенте

Создатель игры Дэн Сальвато (Dan Salvato) и команда Serenity Forge отметили, что проект получил признание за освещение вопросов психического здоровья, что помогло многим игрокам почувствовать ментальную поддержку.

Источник - noisypixel

Разработчики заявили, что работают над возвращением игры пользователям Android. Рассматриваются варианты восстановления в Google Play и альтернативные методы распространения.

Мобильная версия визуальной новеллы вышла в декабре 2025 года на платформах iOS и Android. Базовая игра распространялась бесплатно, а расширенный контент из издания Plus, включающий дополнительные истории и функции, предлагался в виде DLC стоимостью 9,99 долларов. При этом версия для iOS остается доступной для скачивания.