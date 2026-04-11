Создатель игры Дэн Сальвато (Dan Salvato) и команда Serenity Forge отметили, что проект получил признание за освещение вопросов психического здоровья, что помогло многим игрокам почувствовать ментальную поддержку.
Разработчики заявили, что работают над возвращением игры пользователям Android. Рассматриваются варианты восстановления в Google Play и альтернативные методы распространения.
Мобильная версия визуальной новеллы вышла в декабре 2025 года на платформах iOS и Android. Базовая игра распространялась бесплатно, а расширенный контент из издания Plus, включающий дополнительные истории и функции, предлагался в виде DLC стоимостью 9,99 долларов. При этом версия для iOS остается доступной для скачивания.