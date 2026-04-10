Inthenews
Google добавил в Gemini возможность создавать интерактивные симуляции и 3D‑модели
Сервис Google Gemini теперь позволяет создавать интерактивные 3D-модели, симуляции с настраиваемыми параметрами и динамические графики и диаграммы для визуализации данных. Разработчики подчёркивают, что такой метод существенно упрощает восприятие абстрактной информации

Новая функция генерации 3D‑моделей позволяет ИИ, помимо обычных текстовых ответов и статических иллюстраций, выдавать интерактивные симуляции, которые пользователь может настраивать под свой запрос.

                                                                     Изображение - ChatGPT

Возможность генерации интерактивных моделей особенно полезна при работе с научными концептами, механическими системами и пространственными задачами: например, при объяснении физических процессов, орбитальной механики или структуры молекул. Пользователи могут вводить различные значения для изменения симуляций в режиме реального времени, поворачивать сцену, менять ракурс и регулировать параметры, чтобы увидеть, как реагируют системы. Для тех, кто объясняет молекулярные структуры, физические концепции или инженерные принципы, это значительное улучшение интерфейса по сравнению с вариантом «вот описание и, возможно, диаграмма».

                                                                       Источник - androidauthority

На вопрос об орбите Луны пользователь получит интерактивную 3D‑сцену с параметрами для регулировки скорости вращения, переключателями для визуальных элементов, таких как траектории движения, и элементами управления паузой для детального изучения. Такой тип вывода делает механику планет мгновенно понятной, чего сложно достичь с помощью длинных абзацев.

                                                                    Источник - androidauthority

С вводом новой опции заметно снижается порог доступности 3D‑визуализации. Вместо загрузки специального программного обеспечения или поиска готовых симуляций пользователи получают сгенерированные модели в том же окне чата, где пишутся запросы.

Обновление уже запущено и поэтапно разворачивается для пользователей по всему миру. Чтобы получить доступ к функции, нужно зайти на сайт gemini.google.com и выбрать модель Pro.

#google #google gemini #3d‑модели #интерактивные 3d-модели
Источник: blog.google
