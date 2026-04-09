Платформа Scorbit запустила турниры с реальными денежными выплатами в игровых залах и барах с аркадными автоматами, превратив классические автоматы в источник дополнительного дохода для игроков и заведений

Новая инициатива позволяет игрокам участвовать в соревнованиях в реальном времени прямо в игровых залах. Для участников традиционные одиночные сеансы превращаются в динамичные матчи с денежными призами. Для операторов площадок платформа открывает дополнительные источники дохода и стимулирует повторные визиты посетителей.

Источник - scorbit

Операторы могут гибко настраивать условия турниров. Доступно формирование джекпотов с повышенными ставками или распределение части вступительных взносов в призовой фонд. Платформа поддерживает цифровые платежи через кредитные карты, Apple Pay и Google Pay, а также через интерфейс Tap to Play.

В честь запуска платформы Scorbit проведет турниры в 13 заведениях с общим призовым фондом 4000 долларов. Основателем платформы выступил пионер интернета Джей Адельсон (Jay Adelson), известный по работе с Equinix и Digg, а также медиа-ветеран Рон Ричардс (Ron Richards).

Сеть Scorbit уже работает в 15 точках на территории 10 штатов, включая Калифорнию, Нью Йорк и Колорадо. До конца апреля компания планирует расширить присутствие до более чем 30 локаций. Ежедневная активность на платформе удвоилась с января текущего года.