Пользователи гарнитуры Apple Vision Pro теперь могут транслировать игры из Steam. Функция доступна через приложение TestFlight

Новое приложение позволяет стримить 2D-игры напрямую в гарнитуру. Максимальное разрешение потока составляет 4K. В панорамном режиме доступна динамическая регулировка кривизны экрана. Поддержка VR-контента в текущей версии отсутствует.

В Valve пояснили, что обновление направлено на улучшение сетевой производительности и расширение мультимедийных возможностей устройства.

Steam Link ранее выходил для iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Появление версии для Vision Pro позиционирует гарнитуру как платформу для игр и видеоконтента.

Сроки добавления поддержки VR-игр компания не уточнила.