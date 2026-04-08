Компания Google добавила в магазин приложений инструмент для поиска отзывов по конкретным словам и фразам. Функция стала доступна в версии 50.7.24-31

Новая опция призвана облегчить навигацию по огромному массиву пользовательских комментариев и помочь найти нужную информацию о программном обеспечении.

Изображение - ChatGPT

Для поиска пользователь должен ввести фразу, состоящую минимум из двух слов. В тексте комментариев эти слова автоматически выделяются жирным шрифтом. Такой подход позволяет мгновенно видеть контекст упоминания, будь то жалоба на баг, похвала графике или вопрос о стоимости подписки.

Google усиливает контроль над приложениями, нарушающими правила платформы, расширяя функционал для повышения безопасности цифровой среды. Новый поиск по отзывам помогает быстро найти конкретные жалобы на приложения, нарушающие правила или содержащие вредоносный код. Пользователи смогут эффективнее проверять софт перед установкой, замечая упоминания скрытой рекламы, вымогательства денег или сбора личных данных.