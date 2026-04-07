Американский технологический гигант опубликовал документ «Промышленная политика для эпохи интеллекта» о будущем экономики в эпоху сверхинтеллекта

OpenAI определяет сверхинтеллект как системы, способные превосходить самых умных людей даже тогда, когда те используют ИИ в помощь. По оценке компании, передовые модели уже перешли от задач, на которые у людей уходят минуты, к задачам, требующим часов, и при сохранении нынешних темпов вскоре смогут выполнять проекты, которые сегодня занимают месяцы.

В двенадцатистраничном эссе компания предлагает создать «Фонд общественного благосостояния», который будет инвестировать в различные виды долгосрочных активов и направлять доходы напрямую гражданам, в том числе тем, кто не имеет доступа к финансовым рынкам.

Среди других инициатив значатся повышение налога на прирост капитала для высокооплачиваемых работников, корпоративные налоги на устойчивую прибыль от ИИ, а также пилотные программы четырехдневной рабочей недели без потери заработной платы. OpenAI считает, что если при сокращении рабочей недели до тридцати двух часов выпуск и производительность останутся на прежнем уровне, такой режим следует сделать постоянным.

В документе также содержится предупреждение о потере рабочих мест, злоупотреблениях технологиями, утрате контроля над системами и концентрации власти. Компания признает, что экономические выгоды могут сосредоточиться в руках небольшого числа фирм, включая саму OpenAI.

Документ преимущественно посвящен Соединенным Штатам, но подчеркивает необходимость глобального обсуждения и решений. Сами идеи авторы описывают как ранние и исследовательские.