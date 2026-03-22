Отделение ФБР в Нью-Йорке сообщило о массовой атаке на владельцев криптокошельков с использованием фиктивного токена и поддельных сообщений от имени агентства

Федеральное бюро расследований США выпустило официальное предупреждение о мошеннической схеме, направленной на пользователей блокчейна Tron. Злоумышленники распространяют поддельный токен, маскируясь под представителей ведомства, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным пользователей.

Сообщается, что как минимум 728 кошельков уже получили такие токены, среди них есть адреса с балансом свыше 1 млн USDT. Вместе с раздачей поддельного токена жертвам показывают сообщения с требованием подтвердить личность на сайте fbiamlform.org. В тексте угрожают блокировкой активов, если пользователь не пройдет проверку на соответствие нормам противодействия отмыванию денег. Агентство подчеркнуло, что не имеет отношения к созданию или распространению токенов и никогда не запрашивает личные данные через блокчейн-платформы.

ФБР призвало владельцев криптокошельков проявлять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам. Агентство также рекомендовало проверять официальные каналы связи перед предоставлением какой-либо информации.