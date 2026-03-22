В субботу вечером криптовалютный рынок продемонстрировал заметное снижение. Эта коррекция произошла после серии публикаций американского лидера в социальной сети Truth Social

Биткоин потерял около 2,4% стоимости и опустился до локального минимума в районе 68 241 доллара на бирже Bitstamp. До этого момента актив уверенно торговался выше психологической отметки в 70 тысяч долларов.

Изображение - ChatGPT

Обновление локальных минимумов спровоцировало резкий рост ликвидаций по фьючерсным позициям. По оценкам аналитических сервисов, всего за один час рынок потерял около 243 миллионов долларов, а за сутки объем ликвидаций превысил 279 млн. Больше всего пострадали длинные позиции, в результате чего были закрыты сделки примерно 78,6 тысячи трейдеров.

Эксперты связывают текущую волатильность в первую очередь с нарастающим геополитическим давлением, и участники рынка продолжают внимательно следить за быстро меняющейся геополитической обстановкой, поскольку сохраняется риск новой волны распродаж.