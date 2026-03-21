Космический зонд миссии Proba-3 возобновил передачу телеметрических данных на наземную станцию в Испании. Аппарат, который должен был наблюдать за солнечной короной, перестал выходить на связь около месяца назад из-за возникшей в полете неисправности

Специалисты ЕКА подтвердили, что спутник находится в безопасном режиме. Руководитель миссии Дэмьен Галано прокомментировал ситуацию, отметив, что команда испытала огромное облегчение после установления контакта. Теперь инженерам предстоит детально изучить состояние бортовой электроники и температурный режим аппарата. Необходимо убедиться, что длительное нахождение в пассивном состоянии не нанесло вреда чувствительному оборудованию. Операторы надеются, что после диагностики и прогрева систем зонд сможет продолжить выполнение своей задачи.

Проект Proba-3 включает два спутника, Occulter и Coronagraph, которые были выведены на орбиту в декабре 2024 года. Их основная цель заключается в формировании искусственного солнечного затмения для изучения внешних слоев атмосферы звезды. Аппараты совершают групповой полет на расстоянии 150 метров друг от друга, поддерживая позицию с точностью до одного миллиметра. Один спутник создает тень, блокируя яркий свет солнечного диска, а второй проводит наблюдения за короной, которая в миллион раз тусклее самой звезды.

Специалисты продолжают работу над полным возвращением второго аппарата к активной фазе эксперимента.