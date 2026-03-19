Найденные под историческим комплексом Бинненхоф сооружения когда-то были главным входом в резиденцию могущественного графа. Открытие сделано во время масштабной реставрации старинного здания, которое сегодня служит резиденцией парламента Нидерландов.

Обнаруженные ворота известны как Спуйпоорт. Они представляли собой две круглые башни, соединенные центральной аркой. По данным издания NL Times, ворота входили в систему двойных рвов и укрепленных входов, окружавших поместье Бинненхоф. В XV веке круглые башни заменили восьмиугольными, но фундамент сохранился в первозданном виде. В 1861 году ворота снесли для расширения города, однако их подземные конструкции остались нетронутыми.

Бинненхоф был не просто административным центром, а символом власти и богатства. Археолог Петер Стоккель (Peter Stockkel) отметил, что доступ внутрь имели только представители элиты. Историк архитектуры Хайн Хундертмарк (Hein Hundertmark) подчеркнул, что раскопки показывают, что комплекс строился с учетом королевских стандартов, сопоставимых с дворцами Франции и Англии.

Помимо фундамента ворот, исследователи нашли артефакты, рассказывающие о жизни средневекового двора. Среди находок череп цапли, считавшейся деликатесом для знати, серебряная монета с изображением графа Флориса V и керамический кувшин. Также обнаружены осколки витражей и железное шило с рукояткой из оленьего рога.

Для точной фиксации находок археологи применяют 3D-сканирование. Технология позволяет изучить каждый кирпич местного производства, чтобы затем аккуратно их извлечь и восстановить. Останки ворот планируют встроить в новый общественный вход в здание нижней палаты парламента Тведе Камер. Это решение позволит посетителям увидеть средневековую постройку при входе в современное здание.