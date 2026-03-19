Обнаруженные ворота известны как Спуйпоорт. Они представляли собой две круглые башни, соединенные центральной аркой. По данным издания NL Times, ворота входили в систему двойных рвов и укрепленных входов, окружавших поместье Бинненхоф. В XV веке круглые башни заменили восьмиугольными, но фундамент сохранился в первозданном виде. В 1861 году ворота снесли для расширения города, однако их подземные конструкции остались нетронутыми.
Бинненхоф был не просто административным центром, а символом власти и богатства. Археолог Петер Стоккель (Peter Stockkel) отметил, что доступ внутрь имели только представители элиты. Историк архитектуры Хайн Хундертмарк (Hein Hundertmark) подчеркнул, что раскопки показывают, что комплекс строился с учетом королевских стандартов, сопоставимых с дворцами Франции и Англии.
Помимо фундамента ворот, исследователи нашли артефакты, рассказывающие о жизни средневекового двора. Среди находок череп цапли, считавшейся деликатесом для знати, серебряная монета с изображением графа Флориса V и керамический кувшин. Также обнаружены осколки витражей и железное шило с рукояткой из оленьего рога.
Для точной фиксации находок археологи применяют 3D-сканирование. Технология позволяет изучить каждый кирпич местного производства, чтобы затем аккуратно их извлечь и восстановить. Останки ворот планируют встроить в новый общественный вход в здание нижней палаты парламента Тведе Камер. Это решение позволит посетителям увидеть средневековую постройку при входе в современное здание.