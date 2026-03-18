Inthenews
Американский стартап Rubi привлек финансирование на выпуск текстильной целлюлозы из углекислого газа
Компания из США разработала технологию превращения уловленного углекислого газа в целлюлозу с помощью ферментов и привлекла финансирование для создания демонстрационной установки

Стартап успешно завершил раунд, собрав средства на создание демонстрационной установки по производству целлюлозы, которая позволит компании выпускать десятки тонн материала, используя углекислый газ в качестве основного сырья. Кроме того, Rubi заключил необязывающие оффтейк‑соглашения на сумму свыше 60 миллионов долларов и протестировал материал с 15 пилотными партнерами, среди которых H&M, Patagonia и Walmart.

В основе метода компании лежит использование ферментного каскада для преобразования углекислого газа. В водном растворе ферменты преобразуют CO₂ в целлюлозу, которая служит основой для лиоцелла и вискозы. По данным стартапа, именно такой подход обеспечивает более высокий выход продукта, меньшую энергоемкость и более низкие капитальные затраты по сравнению с микробной ферментацией и химическим катализом.

                                                                     Изображение - ChatGPT

Разработчики используют искусственный интеллект для оптимизации работы ферментов и повышения стабильности реакции. Реакторы системы выполнены в виде модулей размером с транспортный контейнер. Внутри этих установок белая целлюлозная масса образуется всего за несколько минут. В будущем Rubi планирует адаптировать свою платформу для нужд других отраслей промышленности, которым требуется целлюлоза.

В глобальной индустрии моды существует серьезная проблема с отходами и уровнем загрязнения окружающей среды. По имеющимся данным, отрасль производит больше парниковых газов, чем международная авиация и морские перевозки вместе взятые. Технология Rubi призвана изменить эту ситуацию, предлагая способ получения текстильной целлюлозы без вырубки лесов и с существенно меньшим использованием ископаемого топлива по сравнению с традиционными методами.

#co₂ #rubi #вискоза #лиоцелл #текстильной целлюлозы #углекислого газа
Источник: techcrunch.com
