Inthenews
Цена на нефть поднялась выше 100 долларов за баррель, а биткоин преодолел отметку в 71 000 долларов
Стоимость нефти марки Brent преодолела психологическую отметку в 100 долларов за баррель из-за событий на Ближнем Востоке, а биткоин подорожал благодаря притоку капитала в биржевые фонды

Мировые цены на нефть резко выросли из-за перебоев поставок из Персидского залива. События на Ближнем Востоке сократили предложение на 6–10 млн баррелей в сутки. За месяц сырье подорожало более чем на 40%, вызвав опасения дефицита.

Ситуация стабилизировалась после решения МЭА высвободить 400 млн баррелей из стратегических резервов для компенсации дефицита. Нефть подешевела на 12 процентов от локальных максимумов, но удержалась выше важной психологической отметки.

                                                                   Изображение - ChatGPT

На этом фоне BTC показал неожиданный рост, превысив отметку в 71 500 долларов. Обычно сильный доллар и дорогая нефть давят на спекулятивные активы, но снижение геополитических рисков вернуло интерес инвесторов к рисковым активам вроде биткоина. Участники рынка пересмотрели свои стратегии из-за стабилизации макроэкономики.

Драйвером роста биткоина стал спрос от крупных финансовых институтов. Спотовые ETF зафиксировали приток 251 млн USD за день. Совокупные активы всех подобных фондов достигли 90 миллиардов долларов.

Эксперты отмечают переток капитала из традиционных защитных активов вроде золота в цифровые валюты, что формирует прочную поддержку для курса BTC в долгосрочной перспективе.

#биткоин #нефть #крипторынок #рынок нефти
Источник: ainvest.com
