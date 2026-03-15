Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Борис Джонсон назвал биткоин финансовой пирамидой и спровоцировал спор с криптосообществом
Экс-премьер Британии раскритиковал главную криптовалюту в своей колонке в Daily Mail, что вызвало бурную реакцию сооснователя MicroStrategy Майкла Сэйлора и других известных участников рынка

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) выступил с резкой критикой BTC. Он утверждает, что давно подозревал биткоин в том, что он является «гигантской финансовой пирамидой», а теперь слышит «истории несчастий», подтверждающие эти опасения. 

В публикации он привел эпизод с пожилым жителем его поселка, отдавшего 500 фунтов незнакомцу, встретившемуся ему в пабе, под обещание «удвоить деньги на биткоине», а затем в течение 3,5 лет платил различные «комиссии» и пытался получить деньги обратно. В результате финансовые потери составили приблизительно 20 тыс. фунтов стерлингов.

Джонсон делает вывод, что стоимость биткоина держится на вере и «потоке доверчивых инвесторов», и предупреждает, что утрата доверия может привести к обвалу цены актива. 

Заявление экс-главы правительства вызвало немедленную реакцию лидеров криптосообщества. 

Пионер корпоративных инвестиций в биткоин и сооснователь MicroStrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor), а также гендиректор компании Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) выступили против оценок Джонсона.

                                                                 Изображение - ChatGPT

Они отметили, что для схемы Ponzi необходим организатор схемы, предлагающий фиксированную прибыль за счёт притока новых инвесторов, тогда как BTC представляет собой открытую одноранговую (peer‑to‑peer) сеть, работающую по правилам протокола и рынка, без эмитента, промоутера и каких‑либо обещаний гарантированной доходности.

Ранее аналогичные обвинения в адрес крипты звучали от члена правления ЕЦБ Фабио Панетты и экономиста Нуриэля Рубини, которые сравнивали цифровые активы с «карточным домиком» и финансовым пузырем. Критики первой криптовалюты считают, что ее цена в значительной степени держится на ожиданиях роста и притоке новых участников, а ее практическое применение остается ограниченным по сравнению с традиционными активами. 

#биткоин #btc #boris johnson #схемы ponzi #финансовой пирамидой
Источник: mexc.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter