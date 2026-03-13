Анализ данных блокчейна выявил рост интереса крупных игроков к токену Трампа несмотря на обвал цены и стагнацию рынка мемкоинов

Ведущая платформа блокчейн-аналитики Nansen сообщила, что крупные игроки рынка активно накапливают мемкоин TRUMP. За последние семь дней объем токенов на балансах крупнейших инвесторов вырос почти на 14% — с 3,9 до 4,54 млн токенов. При этом розничные инвесторы предпочитают избавляться от актива в условиях снижения цены мемкоина.

Отмечается интересная динамика на уровне отдельных кошельков. Один из крупных держателей с адресом 3B7XAQrL, владеющий более чем двумя миллионами токенов, приобрел еще 253 тысячи монет. При средней цене входа $7,32 его текущие потери превышают 60%.

Другой участник рынка под псевдонимом SOL millionaire добавил в свой портфель более 100 тысяч токенов. Такая активность явно указывает на стратегию усреднения позиции.

Курс мемкоина TRUMP за семь дней снизился более чем на 16% и торгуется на отметке примерно 2,81 доллара. Рыночная капитализация актива сейчас составляет около 655 миллионов долларов. Исторический максимум в 75,35 доллара был достигнут в январе 2025 года.

Аналогичная ситуация наблюдается и у токена MELANIA, который упал в цене на 99% с момента запуска.