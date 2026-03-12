Польские археологи нашли у побережья исторического города Птолемаида обширный подводный участок протяженностью более 100 метров с останками нескольких судов античного периода

Древний город Птолемаида в регионе Киренаика на северо-востоке Ливии, основанный династией Птолемеев в III веке до н.э., играл ключевую роль в торговле Средиземноморья до VII века н.э. Группа исследователей из Варшавского университета провела там сезон подводных работ, обследовав акваторию в нескольких километрах к востоку от древней гавани.

Водолазы обнаружили на морском дне фрагменты корпусов, остатки грузов, якоря, керамическую посуду и множество амфор для торговли вином и маслом. Ученые полагают, что в некоторых сосудах сохранились следы содержимого, и сейчас проводят лабораторный анализ. Среди уникальных находок выделяется бронзовый эквипондиум — римские весы в форме женской головы, наполненные свинцом для взвешивания грузов.

Исследователи изучили не только место крушений, но и затопленную часть порта, скрытую под водой из-за климатических изменений и тектонических сдвигов. Руководитель экспедиции Пётр Яворский (Peter Jaworski) уточнил, что расположение и концентрация предметов доказывает наличие нескольких кораблекрушений. Вероятно, этот район был опасным для мореплавателей, приближавшихся к городу с востока.