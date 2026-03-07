SaharaAI анонсировала запуск основной сети Agentic AppChain согласно своей дорожной карте на 2026 год. Эта специализированная блокчейн-платформа предназначена для автономных ИИ-агентов и планируется к запуску в четвертом квартале этого года.
Agentic AppChain в отличие от универсальных блокчейнов обеспечивает нативную среду для работы искусственного интеллекта.
Платформа решает три основные технические задачи стандартной архитектуры для децентрализованного ИИ: регистрацию активов ИИ в блокчейне, безопасное выполнение операций агентами и автоматическое урегулирование затрат.
Регистрация моделей ИИ, наборов данных и протоколов в блокчейне гарантирует прозрачность собственности и происхождения. Агенты смогут выполнять задачи непосредственно в сети, что защищает журналы операций от вмешательства. Автоматизированный расчетный слой упрощает микротранзакции между участниками экосистемы.
Изображение - ChatGPT
В первом квартале 2026 года компания представила Sorin — персонального помощника по инвестициям, работающего на базе децентрализованного ИИ. Также был выпущен фреймворк для оценки крипто-агентов, который определяет метрики их производительности и надежности.
Развитие платформы идет по четкому плану. Во втором квартале запланирован запуск устойчивой памяти агентов и платформы анализа данных. В третьем квартале будет внедрена многоагентная система, позволяющая ИИ сотрудничать и решать задачи коллективно. Завершающим этапом станет запуск основной сети Agentic AppChain, объединяющей все компоненты в единую экономику на блокчейне.
SaharaAI уже привлекла более 40 институциональных клиентов, включая Microsoft, Amazon и Массачусетский технологический институт. Опыт работы с корпоративным сектором (B2B) стал основой для расширения на потребительский рынок (B2C).