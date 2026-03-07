Компания подтвердила запуск основной сети Agentic AppChain для поддержки децентрализованных сервисов на базе искусственного интеллекта

SaharaAI анонсировала запуск основной сети Agentic AppChain согласно своей дорожной карте на 2026 год. Эта специализированная блокчейн-платформа предназначена для автономных ИИ-агентов и планируется к запуску в четвертом квартале этого года.

Agentic AppChain в отличие от универсальных блокчейнов обеспечивает нативную среду для работы искусственного интеллекта.

Платформа решает три основные технические задачи стандартной архитектуры для децентрализованного ИИ: регистрацию активов ИИ в блокчейне, безопасное выполнение операций агентами и автоматическое урегулирование затрат.

Регистрация моделей ИИ, наборов данных и протоколов в блокчейне гарантирует прозрачность собственности и происхождения. Агенты смогут выполнять задачи непосредственно в сети, что защищает журналы операций от вмешательства. Автоматизированный расчетный слой упрощает микротранзакции между участниками экосистемы.

В первом квартале 2026 года компания представила Sorin — персонального помощника по инвестициям, работающего на базе децентрализованного ИИ. Также был выпущен фреймворк для оценки крипто-агентов, который определяет метрики их производительности и надежности.

Развитие платформы идет по четкому плану. Во втором квартале запланирован запуск устойчивой памяти агентов и платформы анализа данных. В третьем квартале будет внедрена многоагентная система, позволяющая ИИ сотрудничать и решать задачи коллективно. Завершающим этапом станет запуск основной сети Agentic AppChain, объединяющей все компоненты в единую экономику на блокчейне.

SaharaAI уже привлекла более 40 институциональных клиентов, включая Microsoft, Amazon и Массачусетский технологический институт. Опыт работы с корпоративным сектором (B2B) стал основой для расширения на потребительский рынок (B2C).