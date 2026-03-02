Криптовалюта Gork резко взлетела в цене после упоминания в соцсети, принадлежащей миллиардеру

Всего один пост Илона Маска спровоцировал взрывной рост малоизвестной мемной монеты. Утром 27 февраля основатель компаний Tesla и SpaceX написал: «Горк возвращается сегодня», что вызвало ажиотаж вокруг токена Gork, созданного на блокчейне Solana. Меньше чем за день стоимость актива выросла более чем на 520 процентов.

По данным трейдеров, капитализация монеты подскочила с менее чем 1 миллиона долларов до пикового значения в 14 миллионов долларов. Объемы торгов на децентрализованных биржах Raydium и Jupiter взлетели до 200 миллионов долларов в первые часы после публикации. Всплеск активности совпал с появлением большого количества новых кошельков, что указывает на приток розничных инвесторов, пытающихся заработать на хайпе.

Может быть интересно

Благодаря высокой пропускной способности сети Solana транзакции проходили с минимальными задержками, что позволило цене быстро преодолеть уровни сопротивления. С отметки около 0,0008 доллара токен подорожал до 0,013 доллара, после чего скорректировался до 0,0052 доллара.

Изображение - ChatGPT

Активность новых кошельков и крупных игроков подтверждает спекулятивный характер ралли.

Подобные скачки цен остаются характерной чертой рынка мемных монет. Их стоимость почти полностью зависит от внимания в соцсетях и упоминаний знаменитостями, а не от технологических характеристик или реального применения.