Неизвестные трейдеры получили значительную прибыль за несколько часов до публикации расследования о злоупотреблениях на Axiom Exchange

Скандал разгорелся 26 февраля после публикации отчета ZachXBT.

За несколько часов до официального анонса расследования инсайдерской торговли на криптобирже Axiom Exchange неизвестные кошельки заработали значительную сумму на ставках на рынке прогнозов Polymarket.

Может быть интересно

Аналитики Lookonchain зафиксировали активность двенадцати адресов, которые поставили на то, какую криптокомпанию уличат в злоупотреблениях. Сделки размещались примерно за три часа до публичного раскрытия предполагаемого нарушителя. Совокупная сумма ставок этих кошельков составила около 400 тысяч долларов и принесла их владельцам более 1 млн долларов выигрыша, а общий объем торгов на этом рынке превысил 27 млн долларов.

Особое внимание привлекли несколько наиболее прибыльных кошельков, среди которых один, по данным аналитиков, превратил около 66 тыс. долларов в почти полмиллиона долларов прибыли и спровоцировал споры в соцсетях о возможной связи с участниками расследования.

Изображение - ChatGPT

Обвинения в инсайдерской торговле выдвинул аналитик блокчейна ZachXBT. В своем отчете он указал, что сотрудники Axiom Exchange могли злоупотреблять служебным положением для доступа к данным участников платформы и получения нечестного торгового преимущества.

Платформа уведомила, что ограничила доступ сотрудников к служебным системам и проводит служебную проверку, при этом в Axiom Exchange заявили, что подобные действия противоречат ценностям компании.