Крупные DeFi-проекты на блокчейне Solana прекращают работу из-за последствий масштабной кибератаки и невозможности восстановления финансовой устойчивости

Три популярные платформы на базе Solana — Step Finance, SolanaFloor и Remora объявили о полном прекращении деятельности. Решение было принято через несколько недель после взлома казначейства Step Finance в конце января 2026 года. Тогда из казначейских кошельков вывели более 260 000 SOL и других активов на десятки миллионов долларов. Старания администрации проекта стабилизировать ситуацию не увенчались успехом, и команда решила полностью свернуть деятельность платформ.

Официальное заявление о закрытии проекта было опубликовано 23 февраля 2026 года в соцсети Х.

После атаки Step Finance пыталась восстановить финансовую устойчивость, но не смогла привлечь достаточно средств или найти покупателя бизнеса. Параллельно команда совместно с экспертами по кибербезопасности и правоохранительными органами отслеживала движения средств и работала с биржами, однако в итоге удалось вернуть лишь часть активов — по оценкам, всего несколько миллионов долларов.

Закрытие платформ стало еще одним ударом по экосистеме Solana. Токен STEP, связанный с Step Finance, потерял более 96–97% стоимости с момента взлома и сейчас торгуется в районе 0,00058–0,00060 доллара. Держатели токенов STEP и rToken от Remora ожидают планов по выкупу активов, которые команда пообещала опубликовать в ближайшее время.

В то же время курс основной криптовалюты Solana (SOL) остается относительно стабильным и сейчас находится в районе 70–80 долларов, демонстрируя движение в русле общего рынка. Аналитики отмечают, что текущее снижение SOL связано скорее с общей слабостью рынка, чем с инцидентом в Step Finance.