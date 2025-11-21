Сайт Конференция
mongalaite
Активность биткоин-китов достигла годового максимума при стоимости монеты ниже 90 тысяч долларов
Крупные держатели биткоина активно покупают криптовалюту у паникующих трейдеров после недавнего снижения курса

Активность владельцев крупных кошельков биткоина в этом году достигла самого высокого уровня. Данные аналитической платформы Santiment показали, что падение стоимости монеты вызвало значительный рост транзакций у крупных инвесторов. За неделю было зафиксировано более 102 тысяч операций на сумму свыше 100 тысяч долларов и около 29 тысяч сделок на сумму больше миллиона долларов.

Аналитики указывают на смену поведения китов с распродаж на активное накопление. С конца октября пополнение балансов крупнейших адресов BTC становится систематическим, а с середины ноября наблюдается резкий рост числа крупных кошельков, содержащих более чем тысячу биткоинов.

Эксперты отмечают, что соотношение покупок к продажам резко выросло до 10 к 1, что превышает обычный показатель в 3 к 1 и характеризуют происходящее как очистку рынка от слабых игроков. Информация из соцсетей показывает, что на фоне паники мелких инвесторов киты сохраняют спокойствие и используют снижение цен для покупки актива у продающих на страхе.

Статистика подтверждает, что крупнейшие игроки крипторынка продолжают доминировать, накапливая биткоины при падающем рынке и панике у мелких инвесторов.

#криптовалюта #биткоин #btc #криптовалютный рынок #криптоактивы #криптоанализ #криптовалютные транзакции #криптовалютные операции #криптовалютный кошелек
Источник: hashtelegraph.com
