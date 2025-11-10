В своем обращении он призвал к этичному развитию цифровых технологий

Это было его первое обращение к мировому технологическому сообществу после избрания. В нем он подчеркнул важность этических принципов в развитии искусственного интеллекта. Заявление быстро привлекло внимание как верующих, так и экспертов в области цифровых технологий.

Папа Лев XIV призвал разработчиков ИИ руководствоваться моралью и духовной ответственностью. Он подчеркнул, что технологии должны служить человеку, а не подменять его ценности, и что Ватикан твердо настаивает на строгом контроле ИИ, чтобы избежать роста дезинформации и потери личной свободы.

Понтифик заявил, что научные достижения можно рассматривать как участие в божественном творении, и поэтому разработчики должны осознавать свою духовную и моральную ответственность. Главное условие, по мнению папы, это воспитание способности различать добро и зло при создании и использовании технологических решений.

Ранее Ватикан опубликовал документ «Антиква эт Нова», где указал, что ИИ не обладает настоящим мышлением, чувствами или способностью к состраданию. Без строгого контроля со стороны человека такие системы могут усилить социальное неравенство, распространять ложную информацию и нарушать границы частной жизни. Технологии слежения уже сегодня становятся слишком масштабными и недостаточно регулируемыми.

Развитие ИИ не должно происходить вне моральных рамок, так как без этого любые, даже самые выдающиеся, достижения потеряют свой смысл.