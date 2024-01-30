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Oxygen_92
В сеть слили геймплей отменённой Call of Duty Future Warfare
Над ней работала студия Neversoft между 2011 и 2012 годами.

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В ноябре прошлого года исполнилось 10 лет с момента выпуска игры Call of Duty: Ghosts. Однако осенью 2013 года вместо нее могла бы выйти другая игра от разработчиков Neversoft, проект с кодовым названием NX1. Изображения из этой игры появились в открытом доступе перед ее предполагаемым релизом.

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Несмотря на подготовку к выпуску, этот проект был отменен, и студия Neversoft впоследствии объединилась с Infinity Ward.

Пользователи с никнеймами mangafigurines и catgurlfriend из X опубликовали несколько геймплейных роликов из NX1. Бывший дизайнер Neversoft и Infinity Ward, Брайан Брайт (Brian Bright), подтвердил утечку информации и предоставил дополнительные детали о проекте. 

Некоторые элементы Call of Duty: Future Warfare можно узнать в Call of Duty: Ghosts, например, фамилию главного персонажа — Логана Уокера. В релизе Call of Duty: Ghosts была добавлена миссия в космосе, однако полноценная игра серии, ориентированная на будущее, вышла только в 2016 году под названием Call of Duty: Infinite Warfare, разработанная Infinity Ward, которая к тому времени уже поглотила Neversoft.

В видеоролике с сюжетом можно заметить, что события кампании, в частности, на лунной базе, являлись частью испытаний движка. Разработчики проводили эксперименты с воздействием низкой гравитации. Команда Neversoft успешно реализовала 2-3 задания с сюжетом и затратила значительные усилия на многопользовательский режим.

Сообщается, что в многопользовательских боях объединили традиционные наземные сражения с футуристическими механиками. Карты были обновленными версиями уже знакомых из предыдущих частей серии. В многопользовательском режиме отсутствовали футуристические элементы, так как дизайнерам пришлось использовать материалы из Modern Warfare 2. Команда успела поработать над шестью картами, включая инновационный режим сопровождения.


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#игры #activision #call of duty
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