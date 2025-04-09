Апрельские исправления безопасности 2025 года для HarmonyOS и EMUI устраняют почти 50 уязвимостей.

Компания Huawei опубликовала подробности об апрельских патчах безопасности 2025 года для устройств под управлением HarmonyOS и EMUI. Это обновление, устраняющее множество уязвимостей (в том числе особенно важных), повышающее общую безопасность и обеспечивающее оптимизацию работы пользователей.

Обновление, выпущенное Huawei, устраняет 13 уязвимостей высокого и 7 среднего уровня. Кроме того, исправлен 1 критический недостаток, 13 высокоуровневых, 7 среднеуровневых и 6 низкоуровневых уязвимостей в сторонних библиотеках. Эти проблемы безопасности в основном затрагивают защиту системы и модуль проверки устройства. По этой причине рекомендуется установить обновление безопасности, как только оно станет доступно для вашего устройства Huawei. В настоящее время обновление уже получили Huawei Watch Ultimate и Freebuds Pro 4, а за ними последуют и другие устройства.

Ниже приведен полный список уязвимостей безопасности (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE), устраненных компанией Huawei с помощью последних патчей безопасности от апреля 2025 года, а также версии HarmonyOS и EMUI, на которые распространяется обновление.

Уязвимость высокого уровня

CVE-2025-31170, CVE-2025-31172, CVE-2025-31173 и т. д. Затронутые версии: HarmonyOS 5.0, HarmonyOS 4.3, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0, HarmonyOS 2.1, HarmonyOS 2.0, EMUI 14, EMUI 13, EMUI 12.

Уязвимость среднего уровня

CVE-2024-58106, CVE-2024-58107 и т. д. Затронутые версии: HarmonyOS 5.0.

Дефекты в библиотеках сторонних разработчиков

CVE-2025-0081. Затронутые версии: HarmonyOS 4.3, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0, HarmonyOS 2.1, HarmonyOS 2.0, EMUI 14, EMUI 13, EMUI 12.

Уязвимости высокого уровня (сторонние библиотеки)

CVE-2025-0086, CVE-2025-0078 и т. д. Затронутые версии: HarmonyOS 5.0, HarmonyOS 4.3, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0, HarmonyOS 2.1, HarmonyOS 2.0, EMUI 14, EMUI 13, EMUI 12.

Уязвимости среднего уровня (сторонние библиотеки)

CVE-2024-26878, CVE-2024-27047 и т. д. Затронутые версии: HarmonyOS 5.0.

Низкоуровневая уязвимость

CVE-2025-20102, CVE-2025-22452 и т. д. Затронутые версии: HarmonyOS 5.0.



