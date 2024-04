iPhone 16 Plus будет иметь меньшую емкость аккумулятора по сравнению с iPhone 15 Plus

iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут представлены в сентябре текущего года, и мы уже знаем о них практически все. Среди новинок - увеличенные экраны, а также такие детали, как емкость аккумулятора, которая будет увеличена во всех моделях, кроме iPhone 16 Plus.

Эта информация поступила от пользователя OvO Baby Sauce OvO, который опубликовал сведения в китайской социальной сети Weibo. Об этом уже было известно, так как несколько недель назад произошла утечка информации о возможной емкости аккумулятора iPhone 16, в которой говорилось, что модель Plus будет иметь не лучшие характеристики по сравнению с предыдущим поколением.

Все модели iPhone 16 будут иметь лучшее время автономной работы, кроме iPhone 16 Plus

Опубликованные данные о емкости аккумулятора iPhone 16 совпадают с теми, которыми ранее поделился на сайте X автор Majin Bu, рассказавший о возможной емкости аккумулятора iPhone 16. Однако новая утечка информации также включает данные о модели iPhone 16 Pro, о которой мы до сих пор не знали.

Как мы увидим ниже, все iPhone 16 будут иметь более высокую емкость аккумулятора, за исключением iPhone 16 Plus, который будет иметь батарею меньшей емкости. Это немного странно, так как модель Plus традиционно имеет лучший аккумулятор. Фактически, iPhone 15 Plus - это iPhone с лучшим аккумулятором в истории.

Так будет выглядеть емкость аккумуляторов всех моделей серии iPhone 16:

Аккумулятор iPhone 16: 3 561 мАч

Аккумулятор iPhone 16 Plus: 4 006 мАч (iPhone 15 Plus: 4 383 мАч)

Аккумулятор iPhone 16 Pro: 3 355 мАч

Аккумулятор iPhone 16 Pro Max: 4 676 мАч

Не будем забывать, что iPhone 16 и iPhone 16 Pro получат и другие новинки: увеличенные 6,3 и 6,9-дюймовые дисплеи, улучшенные камеры, новое вертикальное расположение объектива в iPhone 16, новые процессоры, эксклюзивные функции искусственного интеллекта и многое другое. Теперь нам остается только ждать, когда Apple представит их.