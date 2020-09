Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение





Немецкий ресурс igorsLAB провел исследование температурных характеристик карты RTX 3080 эталонного дизайна и пришел к выводу, что память на 3080 FE нагревается до 104 ° C в играх и 112 ° C в Furmark. С помощью колхоза можно снизить температуру до 96 ° C при обычном использовании / до 103 ° C в стресс-тестах, установив небольшую термо-прокладку в нужном месте, но тогда плакала гарантия. Память начинает троттлить при температуре выше 110 ° C, что является максимальной рабочей температурой согласно Micron. К вашему сведению, сильное разрушение микросхемы памяти начинается при 120 ° C. Если 104ºC были на открытом стенде или образцовом корпусе со всеми правилами организации воздушной циркуляции, то это действительно очень беспокоит. В закрытом корпусе с не очень хорошо организованной циркуляцией да еще и при высокой температуре окружающей среды (лето-жара) можно спокойно достичь и 120ºC+. Плата очень компактная и плотность монтажа элементов зашкаливает, от такого соседства могут пострадать и другие элементы. Карт 3080FE еще очень мало продано, как и 3080 в целом и времени прошло совсем немного поэтому жалоб пока нет, но с таким раскладом запасаемся попкорном и ждем печальных историй. Nvidia должна отреагировать и выпустить новые ревизии своих карт, вот тогда и можно их брать, а от первых партий точно следует воздержаться, если вы нацелены именно на эталонный дизайн. Для кого эталонный дизайн 3080 не в приоритете, то следует присмотреться к партнерским версиям 3080 с более продуманными системами охлаждения.