Этот фильм обещает стать более верным отражением оригинального произведения, раскрывая мрачный антиутопический мир, в котором главный герой Бен Ричардс, стремящийся заработать деньги для своей семьи, принимает участие в опасном реалити-шоу.

Состоялось важное объявление о новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга «Человек, который бежит» (The Running Man). Этот проект, разрабатываемый студией Paramount Pictures, уже привлек внимание как поклонников оригинальной повести, так и зрителей, помнящих адаптацию 1987 года.

Согласно информации, поступившей из The Hollywood Reporter, новый фильм запланирован к выходу 21 ноября 2025 года. Режиссёрское кресло займёт Эдгар Райт, известный своими работами в жанре комедийного ужаса и экшена, такими как «Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead) и «Малыш на драйве» (Baby Driver). Главные роли в картине исполнит Глен Пауэлл и мастер боевых искусств Кэти О'Брайан, которые, по прогнозам, смогут предоставить новый взгляд на персонажей.

Оригинальная лента «Человек, который бежит» с Арнольдом Шварценеггером получила смешанные отзывы, так как её сюжет значительно отличался от оригинальной повести Кинга. Сам автор не раз выражал недовольство адаптацией, которая, по его мнению, не соответствовала его замыслу. По словам Райта, новая версия фильма будет ближе к оригинальному тексту и сможет детально передать историю Бена Ричардса, героя, который соглашается участвовать в опасном реалити-шоу с целью заработать деньги для своей семьи.

События «Человека, который бежит» разворачиваются в мрачном антиутопическом будущем, которое Кинг описывал как 2025 год. Это мир, где царят бедность, голод, социальное неравенство и другие негативные явления, заставляющие людей прибегать к крайним мерам для выживания. История поднимает важные социальные вопросы, в частности о жестокости развлекательной индустрии и безжалостности системы, использующей людей в своих интересах.

Оригинальный текст Кинга, написанный в 1982 году, предвидел множество современных проблем, с которыми человечество сталкивается сегодня. В новой экранизации, судя по всему, будет продолжена эта традиция, подчеркивая актуальность темы в современном контексте.

Ожидается, что новый фильм «Человек, который бежит» станет важным комментарием к социально-политическим вопросам, волнующим общество, и поклонники с нетерпением ждут его премьеры.