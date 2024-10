WH-1000XM5, WF-1000XM5 и LinkBuds S, теперь поддерживают функцию Google Find My Device, что позволяет пользователям отслеживать местоположение наушников в случае их утери, используя Bluetooth

В начале октября 2024 года компания Sony объявила об обновлении для нескольких моделей своих наушников, включая WH-1000XM5, WF-1000XM5 и LinkBuds S. Благодаря этому обновлению устройства получили поддержку функций Google Find My Device и Auto Switch, что стало значительным улучшением пользовательского комфорта. Об этом сообщило издание 9to5Google со ссылкой на информацию от датамайнера @MishaalRahman.



Функция Find My Device, которая стала доступной для указанных моделей, позволяет пользователям найти наушники в случае их утраты. Она работает благодаря использованию Bluetooth, что позволяет определять местоположение устройства и передавать его на учетную запись Google. Такая возможность чрезвычайно полезна, особенно если вы часто забываете, где оставили наушники, или потеряли их в людном месте.



Вместе с новыми возможностями Sony также провела ребрендинг своего программного обеспечения для управления наушниками. Теперь прежнее приложение Headphones Connect называется Sound Connect. Помимо смены названия, была обновлена иконка: желтый значок заменен на абстрактный дизайн, соответствующий современным тенденциям. Это улучшение позволяет создать более единый и современный визуальный стиль для продуктов Sony.



Приложение также получило ряд изменений в пользовательском интерфейсе. Нижняя панель теперь оформлена в стиле Material 3, что делает навигацию более интуитивной, а также были реорганизованы настройки устройства для более удобного доступа к важным параметрам.



Во вкладке My Device пользователи теперь могут легко найти основные настройки и быстро изменять наиболее часто используемые функции. Это делает работу с наушниками максимально удобной и гибкой, особенно когда нужно быстро изменить параметры, например, активировать режим шумоподавления или настроить уровень громкости.



А новый раздел Discover в приложении предлагает пользователям персонализированные рекомендации по настройке устройства на основе его использования. Эта функция помогает пользователям максимально эффективно использовать все возможности наушников, получая полезные советы по оптимизации их работы.