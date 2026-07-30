Компания Innodisk представила модули памяти DDR5 12800 MT/s MRDIMM емкостью от 32 до 128 ГБ.

Компания Innodisk, специализирующаяся на решениях для искусственного интеллекта, анонсировала модули памяти DDR5 12800 MT/s MRDIMM. Новинка ориентирована на задачи генеративного ИИ, больших языковых моделей и робототехники, где требуются высокая пропускная способность и масштабируемость.

Источник: Innodisk

Главная проблема современных высокопроизводительных вычислений — так называемая «стена памяти», когда скорость обработки данных процессором превышает возможности памяти по их передаче. Новая архитектура MRDIMM использует технологии Multiplexed Registering Clock Driver и Multiplexed Data Buffer, что позволяет одновременно обращаться к двум рангам памяти. В результате пропускная способность вырастает на 60% по сравнению с обычными модулями DDR5 8000 MT/s RDIMM.

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Память рассчитана на работу с ИИ-моделями, обработку больших объемов данных и роботизированные системы. Высокая скорость передачи данных устраняет задержки и позволяет эффективнее использовать вычислительные мощности CPU и GPU.

Источник: Innodisk

Модули полностью совместимы со стандартными слотами DDR5 RDIMM, что упрощает обновление систем. Производитель заявляет о встроенной защите от скачков напряжения и энергоэффективной конструкции, что важно для дата-центров. В IV квартале 2026 года появятся модули емкостью от 32 до 128 ГБ. Innodisk позиционирует новинку как решение для следующего поколения ИИ-инфраструктуры, где скорость и надежность памяти становятся критическими факторами.