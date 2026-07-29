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Global_Chronicles
Жесткие диски Seagate законтрактованы до 2028 года — компания уже готовит накопители на 50 ТБ
Seagate анонсировала начало квалификационных поставок жестких дисков емкостью 50 ТБ в конце 2027 года. Почти все накопители компании уже законтрактованы до 2028 года на фоне высокого спроса со стороны облачных сервисов и ИИ.
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Производитель жестких дисков Seagate подтвердил планы по выпуску накопителей нового поколения. Модели с емкостью 50 ТБ должны пройти квалификацию в конце 2027 года, а первые поставки начнутся в 2028 году. Спрос на диски настолько высок, что большинство текущих моделей законтрактованы на два года вперед.

Изображение: Tom's Hardware

Новые накопители строятся на платформе Mozaic 5 — третьем поколении технологии HAMR (тепловая магнитная запись). Она позволяет создавать пластины емкостью более 5 ТБ каждая. В 10-пластинном исполнении это дает общий объем свыше 50 ТБ. Такие диски будут доступны в двух версиях — CMR (обычная запись) и SMR (черепичная запись), в зависимости от того, что важнее клиенту: производительность или максимальная плотность хранения.

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Процесс вывода на рынок займет время. Сначала Seagate должна завершить внутренние испытания, включая проверку надежности головок, вибростойкость и долговечность. После этого крупным заказчикам понадобится от двух до шести месяцев на сертификацию. Облачные гиганты обычно тестируют новое оборудование до года. Поэтому массовые поставки 50-терабайтников ожидаются не раньше 2029 года.

Уже сегодня почти все накопители Seagate для облачных центров законтрактованы по долгосрочным соглашениям до 2028 года. Некоторые клиенты уже обсуждают поставки на 2029 год. Доля HAMR-дисков в общем объеме поставок растет и должна достичь 70% к середине 2027 года.

Финансовые показатели компании подтверждают успех стратегии. По итогам последнего завершенного финансового квартала выручка Seagate выросла до 3,6 млрд долларов, а чистая прибыль — до 1,3 млрд. За весь финансовый год доход составил 12,2 млрд долларов, что почти на треть больше, чем годом ранее.

#ии #hdd #seagate #жесткие диски #облачные технологии #hamr #50 тб #mozaic 5
Источник: tomshardware.com
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