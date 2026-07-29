Это конкурент BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. По всем критериям.

Немецкие автомобили так называемого народного премиума, под которым принято понимать троицу Mercedes, BMW и Audi, активно между собой конкурируют за покупателя. Причём, практически во всех сегментах автомобильного рынка: от сравнительно доступных и простеньких седанов до огромных кроссоверов. Вот о представителях последнего сегмента мы сегодня и поговорим. Если у Mercedes в этом сегменте действует модель GLS, а у BMW— X7, то вот у Audi ничего крупнее Audi Q7 не было. До сегодняшнего дня, когда данный входящий в состав Volkswagen AG автобренд представил свой новый флагман в лице Audi Q9.

Источник изображения: Audi.

Новинка представляет собой полноразмерный кроссовер, призванный конкурировать с вышеупомянутыми моделями от двух других представителей немецкого народного премиума. Чтобы примерно представлять себе, о какой машине идёт речь, производитель указал размеры: 5310 мм в длину, 2210 мм в ширину, 1810 мм в высоту. Колёсная база при этом составляет 3140 мм, а диаметр колёсных дисков в зависимости от комплектации может достигать 23 дюймов. Иными словами, машина позиционируется как ультимативный семейный кроссовер-король автострады. По городам и дворам на таком мастодонте разъезжать, выискивая для него парковочное место, будет проблематично.

Источник изображения: Audi.

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Под капотом у Audi Q9 разместится четыре варианта силовых агрегатов. Для европейского и мирового рынка это будет V-образный шестицилиндровый турбодизель мощностью 295 л. с. с крутящим моментом в 630 Нм. В отдельных европейских странах, в которых налог на автомобиль зависит от мощности двигателя, новинку будет предлагать с существенно дефорсированной дизельной V-образной «турбошестёркой» мощностью 241 л. с. при крутящем моменте в 500 Нм. В обоих случаях Audi Q9 будет предоставляться с технологией «мягкого» гибрида (MHEV). Особняком будет стоять версия для рынка США: американцам, традиционно старающимся не использовать дизельные двигатели в легковых автомобилях, положена Audi Q9 с V-образным шестицилиндровым бензиновым турбодвигателем мощностью 429 л. с. Также для американского рынка будет предложена более спортивная версия с V-образной бензиновой «турбовосьмёркой» мощностью 591 л. с.

Источник изображения: Audi.

Естественно, все современные технические примочки и помощники, а также элементы комфорта и удобства, на месте. Класс обязывает, как-никак. В Европе стоимость Audi Q9 будет начинаться со 108 400 евро за версию с 295-сильным турбодизелем. В США, как сообщается, ценник гораздо более демократичный, если так вообще можно выразиться о подобных суммах: от 87 700 долларов.