Финляндия с 2027 года перестанет обслуживать опоры ЛЭП, по которым проходит оптоволокно из Европы в Россию.

Оптоволоконные кабели, соединяющие Российскую Федерацию с европейской сетью, частично проходят по опорам линий электропередачи, которые находятся на территории Финляндии. До сих пор их обслуживанием занималась финская сторона. Однако Хельсинки уведомил Москву о намерении прекратить эту работу

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Если Финляндия прекратит обслуживание, поддерживать состояние опор придется России. Но российские специалисты не смогут получить доступ к этим объектам — он будет закрыт. Этот маршрут считается одним из основных для интернет-трафика между странами. Его утрата может привести к перебоям, росту задержек и перегрузке альтернативных каналов, проходящих через другие государства. Наиболее ощутимыми последствия могут стать для западных регионов России.

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С 2022 года Евросоюз ограничил поставки телекоммуникационного оборудования в Россию, что уже повлияло на качество связи. Отказ Финляндии от обслуживания опор может усугубить ситуацию.

Переговоры о возможности сохранения этого маршрута пока не ведутся. Прокладка новых линий в обход Финляндии, по оценкам экспертов, займёт несколько лет и потребует значительных вложений. Официальных заявлений от российских властей и финской стороны пока не поступало.