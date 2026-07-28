Группа ВТБ намерена предложить клиентам операции с криптовалютными инструментами. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов оценивает будущий рынок в десятки миллиардов рублей.

ВТБ намерен предложить клиентам доступ к криптовалютным инструментам в рамках российского правового поля. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщил, что полноценная работа рынка начнется в будущем году.

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Профильный закон вступает в силу чуть больше чем через месяц – в первых числах сентября. Остальные нормативные акты планируют принять до конца года. По словам Пьянова, потенциальный объём рынка измеряется десятками миллиардов рублей. ВТБ нацелен на значительную долю этого рынка — для этого банк будет использовать платформу «ВТБ Мои Инвестиции» и создаст отдельный цифровой депозитарий.

Топ-менеджер отметил: преимущество получат те, кто быстрее предложит клиентам качественный сервис. ВТБ рассчитывает получить солидную долю комиссионных доходов, активно конкурируя на новом рынке.