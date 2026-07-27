Банки почти вдвое нарастили остатки цифровых рублей, но треть участников реестра ЦБ к операциям с новой валютой не готова.

С сентября все банки включенные в специальный реестр ЦБ обязаны обеспечить клиентам доступ к цифровому рублю. Однако статистика на начало июля показывает: шесть из 21 финансовой организации не имеют на корреспондентских счетах средств в новой форме национальной валюты и не совершают по ним транзакций.

Изображение - ChatGPT

За два месяца объем цифровых рублей на банковских счетах вырос с 10 до 25 млн рублей. Год назад эта сумма не превышала 2 млн. В пилотном проекте участвуют 30 банков, 3,5 тыс. частных лиц и около 500 организаций. В июле ЦБ удалил с официального сайта списки участников эксперимента. Зампред регулятора Зульфия Кахруманова пояснила: информация стала закрытой из-за санкционных рисков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе подтвердила, что инфраструктура для запуска с 1 сентября полностью готова.

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Участники рынка сомневаются, что массового спроса удастся достичь без стимулирующих мер. Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает: если государство не обяжет перевести бюджетные выплаты в цифровые рубли, как ранее с картами «Мир», обороты останутся низкими. Пока ЦБ не запускал рекламной кампании для населения. Ключевые функции — смарт-контракты и платежи без интернета — до сих пор не реализованы в полном объеме. Офлайн-режим, по данным экспертов, планируют внедрить не раньше следующего года.