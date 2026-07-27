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Global_Chronicles
Спрос на LPDDR-память для ЦОД впервые за 20 лет лишил Apple прежнего влияния на производителей
Apple впервые за два десятилетия потеряла преимущество в переговорах с поставщиками памяти.
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Apple десятилетиями диктовала условия поставщикам компонентов благодаря крупным предоплатам и огромным объемам заказов. Это позволяло компании получать выгодные цены на память, процессоры и дисплеи. Теперь ситуация изменилась.

 Изображение - ChatGPT

На рынке LPDDR-памяти произошел перелом. Тип памяти LPDDR5X SOCAMM2 стал основным выбором для ИИ-датацентров, и крупные покупатели — NVIDIA, Micron, AMD, Qualcomm — забирают оптовые партии. Эта память потребляет на две трети меньше энергии по сравнению с DDR5. В серверных стойках, где каждый ватт на счету, это критическое преимущество. Она также ускоряет обработку запросов в системах искусственного интеллекта.

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Для примера: один серверный модуль может содержать 2 терабайта LPDDR5X — это в 170 раз больше, чем 12 гигабайт в iPhone 17 Pro. В дата-центрах таких модулей сотни и тысячи.

Генеральный директор Apple Тим Кук предупредил о сокращении запасов DRAM. Компания подняла цены на Mac и другие продукты, переложив рост затрат на покупателей. При этом, по данным Trade Whisperer, мобильный сектор продолжает терять долю на рынке DRAM и NAND, а серверные приложения теперь потребляют 50% всей поставляемой памяти.

Apple ищет выход у китайских производителей памяти CXMT и YMTC. Однако эти компании не делают приоритетов даже для Huawei, поэтому вряд ли помогут Apple восстановить прежнее влияние.

#amd #nvidia #apple #qualcomm #ии #micron #память #dram #дата-центры #цод #lpddr5x #socamm2
Источник: wccftech.com
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