Gigabyte объявил о поддержке памяти на базе чипов китайской компании CXMT на материнских платах для сокетов AM5 и LGA 1851. На одной из плат модули достигли скорости 8200 MT/s.

Мировой рынок оперативной памяти традиционно контролируют три компании: SK hynix, Samsung и Micron. Четвертым игроком становится китайская CXMT, которая наращивает выпуск своей продукции. Gigabyte вслед за MSI начал добавлять официальную поддержку этих чипов в свои материнские платы.

Источник изображения: Gigabyte

В качестве подтверждения компания опубликовала скриншот CPU-Z. На нем пара модулей Lexar емкостью 16 ГБ на базе чипов CXMT работала на частоте 8200 MT/s с задержкой CAS 40 циклов. Тест проводился на материнской плате B850M FORCE с процессором Ryzen 5 8600G. Встроенная графика при этом оставалась включенной. Задержка в AIDA64 составила 65,4 наносекунды. Для сравнения: типичные наборы EXPO показывают около 80 нс, стандартные JEDEC — около 100 нс, а системы с LPDDR редко опускаются ниже 110–120 нс. Gigabyte уточнил, что поддержка касается модулей на основе микросхем емкостью 16 и 24 Гбит.

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Это значит, что речь идет об односторонних планках на 16 и 24 ГБ или двусторонних на 32 и 48 ГБ. При этом неясно, сколько такой памяти реально попадает за пределы Китая, особенно в США и Европу. CXMT пока не включена в санкционный список Министерства торговли США, но Минобороны США снова признало компанию связанной с военными структурами. Американские политики уже выступают за запрет, однако такие бренды, как Corsair, HP и Dell, уже используют чипы CXMT в своих продуктах. Кроме этого, даже Apple проявляет интерес к китайским чипам.