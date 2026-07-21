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Global_Chronicles
Ученые разработали новый способ выращивания кровеносных сосудов с помощью магнитов
Найден новый метод выращивания кровеносных сосудов с помощью магнитов. Технология позволяет контролировать длину, количество и направление новых капилляров в лабораторных тканях.
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Без работающей сети капилляров любая искусственная ткань или орган остаются бесполезными — они не получают кислород и питательные вещества. Капилляры микроскопичны: 0,005 миллиметра, в 34 раза тоньше человеческого волоса. Они пропускают эритроциты только по одному. Существующие методы выращивания сосудов не давали достаточного контроля над этим процессом. Группа инженеров Массачусетского технологического института предложила несколько иной подход.

 Изображение: ScienceAlert

Новая система представляет собой небольшой чип, внутри которого находятся эндотелиальные клетки (они выстилают сосуды изнутри) и коллагеновый гель. Коллаген выступает строительным материалом для тканей. В чип также поместили крошечный магнит. С помощью нескольких внешних магнитов специалисты управляли им в трех измерениях. Изменяя силу притяжения, они задавали направление роста новых сосудов.

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Тот же метод ранее применяли для создания искусственных мышц и нервов. Новая методика выявила, что циклическое растяжение сосуда увеличивает количество образующихся капилляров. Регулируя магнитное воздействие, можно делать сосуды длиннее или короче.

Инженер-механик Риту Раман пояснила: механические сигналы позволяют программировать сосудистый рост. Это дает воспроизводимый результат, чего не удавалось добиться прежними протоколами.

Сейчас разработчики проверяют, насколько хорошо кровь течет по выращенным капиллярам. Первые тесты проведут на мышечных тканях. Биоинженер Джессика Шах уточнила, что они изучают связь между регуляцией сосудов и функцией мышц. Технология пока на стадии прототипа, но уже позволяет управлять длиной, количеством и направлением сосудов.

#магниты #кровеносные сосуды #тканевая инженерия #капилляры
Источник: sciencealert.com
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