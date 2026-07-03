Компания Anthropic, создатель нейросети Claude, рассматривает возможность разработки собственных чипов в партнерстве с Samsung.

Производители ИИ-моделей все чаще обращают внимание на аппаратное обеспечение. Нехватка вычислительных мощностей и зависимость от Nvidia заставляют компании искать альтернативы. Anthropic — не исключение: еще в апреле она рассматривала идею собственных чипов, и теперь, судя по информации The Information, дело сдвинулось с мертвой точки.

Изображение: Сarscoops

Anthropic пока не определилась с назначением будущего чипа и его производительностью. Компания не подтвердила партнерство с Samsung, но заявила, что продолжит использовать решения Google, Amazon и Nvidia. Собственный чип дополнит, а не заменит существующие мощности.

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Samsung — крупный игрок в цепочке поставок для ИИ. Компания сотрудничает с Nvidia, строит завод для ИИ-чипов в Южной Корее и ведет переговоры с Google. Tesla уже заказала у Samsung производство чипов следующего поколения.

OpenAI недавно представила собственный чип Jalapeño, разработанный с Broadcom. По заявлению компании, он эффективнее универсальных графических процессоров по показателю производительности на ватт. Вероятно, этот шаг подтолкнул Anthropic к ускорению работы над собственным процессором. Время начала сотрудничества с Samsung становится ключевым фактором в гонке ИИ-компаний за независимость в аппаратном обеспечении.