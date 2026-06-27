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Global_Chronicles
ВТБ и Wildberries объединяют финансы и e-commerce: что стоит за партнерством
ВТБ готовится вложиться в финтех-активы Wildberries & Russ. Для банка это шанс получить доступ к огромной клиентской базе маркетплейса, а для Wildberries — усилить финансовое направление и расширить набор сервисов.
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Сделка ВТБ и Wildberries заметна не только масштабом сторон, но и самой логикой партнерства. Банк и маркетплейс пробуют соединить две большие экосистемы — финансовую и торговую.

 Татьяна Ким и Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Акционеры ВТБ 30 июня рассмотрят вопрос о дополнительном выпуске акций. Часть средств, которые банк рассчитывает привлечь, может пойти на участие в проекте с Wildberries & Russ. Речь идет о покупке 5% в финтех-активах RWB, включая ВБ Банк.

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Для рынка эта история интересна не размером пакета, а самим форматом сотрудничества. ВТБ получает возможность выйти к огромной аудитории Wildberries, а маркетплейс — опереться на банковскую инфраструктуру крупного игрока. В такой связке каждая сторона усиливает другую.

Wildberries давно перестал быть только площадкой для покупок. Компания развивает платежные решения, финансовые сервисы и продукты для продавцов, а ВБ Банк уже показывает заметные результаты по прибыли. На этом фоне альянс с ВТБ выглядит как попытка собрать более широкую экосистему вокруг торговли, расчетов и кредитных сервисов.

Для ВТБ это еще и шанс заработать не только на классическом банковском бизнесе, но и на новых цифровых сервисах. Банк может получить доступ к продавцам маркетплейса, их оборотам и клиентским потокам, а значит — к новым возможностям в кредитовании, платежах и расчетных услугах.

При этом аналитики не ждут мгновенного эффекта для акций ВТБ. В ближайшее время на бумаги банка сильнее будут влиять ставки, состояние экономики и параметры самой допэмиссии. Но если партнерство начнет приносить синергию, рынок может переоценить его значение уже в более длинной перспективе.

#рынок #банки #wildberries #маркетплейс #втб #финтех #e-commerce #rwb #акции втб
Источник: rbc.ru
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