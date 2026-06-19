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Global_Chronicles
Мошенники в Китае начали применять более изощренный подход при продаже видеокарт NVIDIA
Китайский блогер разобрал неработающую видеокарту ASUS RTX 4090 и обнаружил внутри пластиковую подделку графического процессора. Вместо чипов памяти на плате стояли обрезки корпусов микросхем.
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Схемы обмана при продаже видеокарт встречаются регулярно. Одни мошенники перепрошивают BIOS, выдавая слабые модели за мощные. Другие продают карты без графического процессора. Новый случай из Китая демонстрирует еще более изощренный подход. Блогер Brother Zhang на платформе Bilibili показал разборку сломанной ASUS RTX 4090.

Изображение: Tech4Gamers

Внутри карты вместо кремниевого кристалла оказалась пластиковая деталь. На ней стояла маркировка NVIDIA AD102-300-A1. Однако специалисты из UNIKO's Hardware отметили, что код не соответствовал стандартной номенклатуре NVIDIA. Кроме того, на подложке отсутствовал QR-код — обязательный элемент оригинальных графических процессоров.

Фото: Brother Zhang

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Пластиковый чип не имел никакой функциональности. Даже для простого отображения картинки карта не годилась — GPU оказался подделкой. Корпуса памяти тоже оказались подделкой: вместо микросхем GDDR6X на плате стояли обрезки от других чипов. Их установили только для внешнего вида.

Микросхемы памяти были просто обрезками кристаллов, чтобы печатная плата выглядела реалистично. – Фото: Brother Zhang

Карту купили за 1500 юаней — примерно 16215 ₽ по курсу ЦБ РФ на 19.06.2026. Оригинальная RTX 4090 на рынке стоит около 44215 ₽ по курсу ЦБ РФ на 19.06.2026. Цена в семь раз ниже должна была насторожить покупателя. Однако мошенники рассчитывают на тех, кто надеется найти выгодное предложение. Эксперты рекомендуют проверять видеокарты перед покупкой и избегать сделок с подозрительно низкой ценой.

#nvidia #видеокарты #китай #asus #rtx 4090 #память #мошенничество #gddr6x #пластик #подделка
Источник: tech4gamers.com
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