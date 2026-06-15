MSI представила 27-дюймовый игровой монитор. Он работает в двух режимах: 5K с частотой 180 Гц или 2K с частотой 330 Гц.

Производители обычно делают игровые мониторы с матовым покрытием, чтобы уменьшить блики. MSI решила пойти другим путем. Компания выпустила первый в мире игровой мини-LED монитор с глянцевым экраном и разрешением 5K. Модель MPG 271KRAW18 получила 27-дюймовую мини-LED панель с 2304 зонами локального затемнения. Разрешение 5K дает на 77% больше пикселей, чем 4K. Плотность пикселей достигает 218 PPI — это уровень Retina.

Источник изображения: TFT Central

Главная особенность монитора — два рабочих режима. В стандартном режиме он выдает 5K с частотой 180 Гц. Для сравнения, предыдущие 5K модели работали на 165 Гц. Второй режим переключает разрешение на 2K, а частоту поднимает до 330 Гц. Такой вариант подходит и для тяжёлых AAA игр, и для киберспорта.

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Источник изображения: TFT Central

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Цветопередача тоже на высоком уровне: 98% охвата DCI-P3 и точность Delta E меньше 2. Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400. Для подключения предусмотрен DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 80 гигабит в секунду. Он передает изображение в 5K на 180 Гц без сжатия. Также есть один порт HDMI 2.1, USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt и зарядкой на 98 ватт, два USB Type-A и разъем для наушников.