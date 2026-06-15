Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) и Google собрали вычислительный кластер из бывших в употреблении смартфонов Pixel.

Различные исследовательские группы продолжают искать способы повторного использования электроники после завершения ее основного жизненного цикла. Один из таких проектов сосредоточился на смартфонах, которые больше не применяются по прямому назначению.

Изображение - ChatGPT

Команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) совместно с Google переоборудовала старые смартфоны Pixel в вычислительную платформу для локального запуска приложений. Авторы проекта стремятся сократить объем электронных отходов и одновременно снизить потребность в покупке нового серверного оборудования для отдельных задач.

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В ходе работы специалисты удалили из устройств дисплеи, аккумуляторы, камеры, динамики и корпуса. После этого они сохранили только материнские платы с системами-на-чипе и заменили Android на дистрибутив Linux, который используют в центрах обработки данных. Такая конфигурация позволяет запускать средства оркестрации, включая Kubernetes.

Исследование показало, что смартфоны трехлетней давности обеспечивают более высокую производительность одного ядра в тесте SPEC по сравнению с некоторыми современными серверными системами. При этом серверы сохраняют значительное преимущество по общей вычислительной мощности.

По оценке разработчиков, вычислительные возможности 25–50 старых телефонов сопоставимы с одним двухпроцессорным серверным процессором. Кроме того, кластер из 20 смартфонов способен обслуживать приложение для аудитории более чем из 75 студентов.

Сейчас команда готовит систему из 2000 смартфонов. Она должна поддерживать работу около ста учебных классов одновременно и обойтись дешевле сопоставимой инфраструктуры на новых компонентах.