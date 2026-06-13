Компания Microsoft заключила партнерство с AMD для внедрения технологии Advanced Shader Delivery во все графические процессоры архитектуры RDNA — от первого поколения до RDNA 4. В игре Forza Horizon 6 время загрузки сократилось с полутора минут до 4 секунд.

Технология Advanced Shader Delivery (ASD) от Microsoft становится общедоступной через приложение Xbox для ПК. AMD расширила поддержку ASD на все свои дискретные и интегрированные графические процессоры RDNA начиная с версии 1.

Изображение: WCCFTech



Forza Horizon 6 стала одной из первых игр, использующих ASD на видеокартах AMD. Технология сокращает время загрузки игровых тайлов на 95%. Система с процессором AMD Ryzen 7 5800 и видеокартой Radeon RX 7600 загружала игру за полторы минуты до внедрения ASD. После внедрения время загрузки упало до четырех секунд.

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ASD не только ускоряет загрузку, но и уменьшает подтормаживания, связанные с компиляцией шейдеров. Технология работает на всех поколениях RDNA: от RDNA 1 до RDNA 4, включая интегрированные и дискретные решения.

Для использования ASD необходимы Windows 11 версии 24H2 или выше, игровые службы Xbox версии 37.113.11003.0 или выше, драйвер Adrenalin 26.6.1 или выше. Microsoft выпустила DirectX Agility SDK, который позволяет разработчикам внедрять ASD в свои игры. Компания также заявила, что в ближайшие месяцы включит технологию на большем количестве устройств Windows и оборудовании других производителей.