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Global_Chronicles
Астрономы объяснили, почему звёзды на небе светят разными цветами
Разные оттенки звезд на ночном небе связаны с температурой их поверхности и законами излучения. Наблюдения за яркими звездами позволяют увидеть эти различия напрямую.
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При наблюдении за ночным небом сразу заметно, что звезды не выглядят одинаково. Одни дают голубоватый свет, другие кажутся оранжевыми или красными, и эти различия можно увидеть даже без какой-либо оптики. Цвет звезды зависит от того, насколько она горячая. Более горячие звезды излучают свет с голубым оттенком, более холодные — с оранжевым или красным. Это хорошо видно на примере ярких объектов: Вега выглядит голубовато-белой, Антарес — красноватым, а Арктур — оранжевым.

Изображение - ChatGPT


Разница заметна только у ярких звезд. Слабые объекты чаще кажутся белыми, потому что человеческий глаз при низкой освещенности хуже различает цвета. Колбочки сетчатки активируются при достаточной яркости, а при слабом свете работают палочки, которые не воспринимают цвет.

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Лучше всего различие оттенков заметно при сравнении соседних звезд. Например, Спика из созвездия Девы выглядит голубоватой и резко контрастирует с оранжевым Арктуром. Еще более наглядный пример дает двойная звезда Альбирео из созвездия Лебедя, где одна компонента имеет желтовато-оранжевый оттенок, а другая — синий.

Звезды ведут себя как излучатели, у которых положение пика излучения зависит от температуры. Более горячие объекты смещают максимум излучения в коротковолновую часть спектра, что дает синий оттенок, а более холодные — в длинноволновую, что дает красный. Также общая энергия излучения зависит от температуры: чем она выше, тем больше энергии звезда испускает на всех длинах волн. Эти два механизма вместе определяют наблюдаемый цвет звезды.

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#астрономия #звезды #вега #арктур #альбирео #антарес #спика #физика света
Источник: space.com
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