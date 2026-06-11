Разные оттенки звезд на ночном небе связаны с температурой их поверхности и законами излучения. Наблюдения за яркими звездами позволяют увидеть эти различия напрямую.

При наблюдении за ночным небом сразу заметно, что звезды не выглядят одинаково. Одни дают голубоватый свет, другие кажутся оранжевыми или красными, и эти различия можно увидеть даже без какой-либо оптики. Цвет звезды зависит от того, насколько она горячая. Более горячие звезды излучают свет с голубым оттенком, более холодные — с оранжевым или красным. Это хорошо видно на примере ярких объектов: Вега выглядит голубовато-белой, Антарес — красноватым, а Арктур — оранжевым.

Изображение - ChatGPT





Разница заметна только у ярких звезд. Слабые объекты чаще кажутся белыми, потому что человеческий глаз при низкой освещенности хуже различает цвета. Колбочки сетчатки активируются при достаточной яркости, а при слабом свете работают палочки, которые не воспринимают цвет.

реклама

Лучше всего различие оттенков заметно при сравнении соседних звезд. Например, Спика из созвездия Девы выглядит голубоватой и резко контрастирует с оранжевым Арктуром. Еще более наглядный пример дает двойная звезда Альбирео из созвездия Лебедя, где одна компонента имеет желтовато-оранжевый оттенок, а другая — синий.

Звезды ведут себя как излучатели, у которых положение пика излучения зависит от температуры. Более горячие объекты смещают максимум излучения в коротковолновую часть спектра, что дает синий оттенок, а более холодные — в длинноволновую, что дает красный. Также общая энергия излучения зависит от температуры: чем она выше, тем больше энергии звезда испускает на всех длинах волн. Эти два механизма вместе определяют наблюдаемый цвет звезды.