Компания Marshall анонсировала новую Bluetooth-колонку Stockwell III. Модель сочетает компактный формат, до 40 часов автономной работы и возможность зарядки мобильных устройств.

Линейка портативной акустики Marshall пополнилась новой моделью. Stockwell III ориентирована на пользователей, которым нужен компактный динамик с продолжительной работой от аккумулятора и защитой для использования вне дома.

Изображение: Marshall

Marshall представила Bluetooth-колонку Stockwell III. Новая модель сохраняет фирменный внешний вид бренда и выполнена в стиле уменьшенного гитарного усилителя с ремешком для переноски, верхними регуляторами и фронтальной решёткой с логотипом компании.

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Устройство использует технологию True Stereophonic 360-degree. По данным производителя, она помогает распределять звук и создавать более объемное звучание. Дополняет ее функция «Динамическая громкость», которая автоматически корректирует баланс низких, средних и высоких частот на разных уровнях громкости.

Изображение: Marshall

Одной из главных особенностей стала автономность. Stockwell III работает без подзарядки до 40 часов. При этом корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP55, что расширяет сценарии использования устройства вне помещений. Колонка также поддерживает функцию внешнего аккумулятора и может быстро заряжать смартфоны в дороге. Продажи Stockwell III стартуют 25 августа. Покупателям предложат версии в чёрно-латунном и кремовом цветах по цене $250.