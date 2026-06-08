Вокруг ежегодного внутреннего мероприятия ASML разгорелась дискуссия еще до его начала. Руководство ASML подтвердило, что Илон Маск получил приглашение выступить на закрытой конференции компании, которая пройдет в Ден-Босе. По данным зарубежных СМИ, часть сотрудников встретила это решение негативно и начала обсуждать его на внутренней коммуникационной платформе компании. Некоторые работники заявили о намерении бойкотировать выступление предпринимателя.
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Недовольство связано не с тематикой мероприятия, а с политической деятельностью Маска и его публичными высказываниями. Критики внутри компании считают, что приглашение такого спикера плохо сочетается с принципами инклюзивности, которые декларирует ASML. Само выступление должно пройти по видеосвязи. Вместе с генеральным директором компании Кристофом Фуке Маск планирует обсудить вопросы, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, космической отраслью и производством микросхем. Центральной темой станет проект TeraFab, который ASML считает значимым для полупроводниковой индустрии.
Компания отказалась подробно комментировать недовольство сотрудников. В ASML лишь отметили, что регулярно приглашают представителей технологического сектора для обмена опытом и придерживаются принципа свободного выражения мнений внутри коллектива.