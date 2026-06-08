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Global_Chronicles
Некоторые сотрудники ASML намерены бойкотировать выступление Илона Маска на конференции
В компании ASML недовольство сотрудников вызвало приглашение Илона Маска на закрытую технологическую конференцию. Некоторые работники заявили, что готовы проигнорировать его выступление.
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Вокруг ежегодного внутреннего мероприятия ASML разгорелась дискуссия еще до его начала. Руководство ASML подтвердило, что Илон Маск получил приглашение выступить на закрытой конференции компании, которая пройдет в Ден-Босе. По данным зарубежных СМИ, часть сотрудников встретила это решение негативно и начала обсуждать его на внутренней коммуникационной платформе компании. Некоторые работники заявили о намерении бойкотировать выступление предпринимателя.

Изображение: Notebookcheck   

Недовольство связано не с тематикой мероприятия, а с политической деятельностью Маска и его публичными высказываниями. Критики внутри компании считают, что приглашение такого спикера плохо сочетается с принципами инклюзивности, которые декларирует ASML. Само выступление должно пройти по видеосвязи. Вместе с генеральным директором компании Кристофом Фуке Маск планирует обсудить вопросы, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, космической отраслью и производством микросхем. Центральной темой станет проект TeraFab, который ASML считает значимым для полупроводниковой индустрии.

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Компания отказалась подробно комментировать недовольство сотрудников. В ASML лишь отметили, что регулярно приглашают представителей технологического сектора для обмена опытом и придерживаются принципа свободного выражения мнений внутри коллектива.

#полупроводники #искусственный интеллект #илон маск #ии #робототехника #asml #terafab #конференция
Источник: tomshardware.com
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