В компании ASML недовольство сотрудников вызвало приглашение Илона Маска на закрытую технологическую конференцию. Некоторые работники заявили, что готовы проигнорировать его выступление.

Вокруг ежегодного внутреннего мероприятия ASML разгорелась дискуссия еще до его начала. Руководство ASML подтвердило, что Илон Маск получил приглашение выступить на закрытой конференции компании, которая пройдет в Ден-Босе. По данным зарубежных СМИ, часть сотрудников встретила это решение негативно и начала обсуждать его на внутренней коммуникационной платформе компании. Некоторые работники заявили о намерении бойкотировать выступление предпринимателя.

Изображение: Notebookcheck

Недовольство связано не с тематикой мероприятия, а с политической деятельностью Маска и его публичными высказываниями. Критики внутри компании считают, что приглашение такого спикера плохо сочетается с принципами инклюзивности, которые декларирует ASML. Само выступление должно пройти по видеосвязи. Вместе с генеральным директором компании Кристофом Фуке Маск планирует обсудить вопросы, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, космической отраслью и производством микросхем. Центральной темой станет проект TeraFab, который ASML считает значимым для полупроводниковой индустрии.

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Компания отказалась подробно комментировать недовольство сотрудников. В ASML лишь отметили, что регулярно приглашают представителей технологического сектора для обмена опытом и придерживаются принципа свободного выражения мнений внутри коллектива.