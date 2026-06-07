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Global_Chronicles
Физики связали «кристаллы» пространства-времени с рождением редких чёрных дыр
Физики получили математическое описание состояний пространства-времени, которые могут приводить к появлению голых сингулярностей и микроскопических черных дыр. Работа развивает идеи, возникшие после известных исследований критического гравитационного коллапса в 1990-х годах.
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Вопрос о существовании голых сингулярностей остается предметом споров уже несколько десятилетий. Новая теоретическая работа предлагает математическую схему, которая связывает такие объекты с особыми структурами в геометрии пространства-времени.

 

Изображение: Live Science     

Авторы исследования расширили уравнения общей теории относительности на пространство с большим числом измерений и получили аналитическое описание процессов, которые раньше изучали главным образом с помощью компьютерного моделирования.

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Под пространственно-временными кристаллами понимают повторяющиеся структуры в геометрии пространства-времени, содержащие сингулярность с бесконечной кривизной. Если такая сингулярность не скрыта горизонтом событий, она относится к категории голых сингулярностей.

Интерес к этой теме возник еще после работ Мэтью Чоптуика (Matthew Choptuik), который в 1993 году показал, что при очень точной настройке параметров гравитационного коллапса система может оказаться на границе между рассеиванием вещества и образованием микроскопической черной дыры.

На протяжении многих лет физики полагались в основном на численные расчеты. Однако компьютерные модели всегда ограничивает точность вычислений. Новая работа использует аналитический подход. Для этого команда ввела специальный малый параметр, связанный с числом измерений, что позволило значительно упростить уравнения.

Полученные результаты указывают на математическую возможность существования пространственно-временных кристаллов, голых сингулярностей и микроскопических черных дыр. При этом авторы подчеркивают: расчеты пока не доказывают существование таких объектов в реальной Вселенной. Следующим шагом станет сопоставление новой модели с более точными численными методами.

#черные дыры #общая теория относительности #пространство-время #голая сингулярность #пространственно-временные кристаллы
Источник: livescience.com
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