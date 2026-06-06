Энергопотребление флагманских видеокарт растет, и производителям охлаждения приходится готовить решения под более высокое тепловыделение. AURAS показала, как может выглядеть система для следующей волны топовых GPU. Изображение: WCCFTech
Компания представила прототип жидкостного охлаждения, рассчитанного на видеокарты с тепловыделением до 1000 Вт. В конструкции использовали два радиатора формата 360 мм, которые дополняют два насоса. Такой набор должен обеспечить запас по отводу тепла для графических адаптеров следующего поколения.
Изображение: WCCFTech
В конструкции используют водоблок почти на всю длину платы и медные микроканалы для отвода тепла. Это позволяет забирать тепло не только с графического процессора, но и с других нагревающихся узлов. Система ориентирована на сценарии, где видеокарта работает под высокой нагрузкой продолжительное время.
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Помимо решения для видеокарт, AURAS показала и другие образцы систем охлаждения. Среди них — серверные варианты и продукты для центральных процессоров, рассчитанные на новые платформы крупных производителей процессоров. По сути, компания демонстрирует линейку, которая должна справляться с ростом теплопакета как в игровых, так и в профессиональных системах.
Изображение: WCCFTech
Проект с двумя 360‑мм радиаторами показывает, что производители готовы к появлению видеокарт с теплопакетом на уровне 1000 Вт. Для пользователей это означает, что в будущем мощные GPU все чаще будут требовать продвинутых систем охлаждения вместо стандартных воздушных кулеров.