AURAS представила прототип жидкостной системы охлаждения для видеокарт с теплопакетом до 1000 Вт. Решение использует два радиатора формата 360 мм и водоблок на всю длину платы.

Энергопотребление флагманских видеокарт растет, и производителям охлаждения приходится готовить решения под более высокое тепловыделение. AURAS показала, как может выглядеть система для следующей волны топовых GPU. Изображение: WCCFTech

Компания представила прототип жидкостного охлаждения, рассчитанного на видеокарты с тепловыделением до 1000 Вт. В конструкции использовали два радиатора формата 360 мм, которые дополняют два насоса. Такой набор должен обеспечить запас по отводу тепла для графических адаптеров следующего поколения.

Изображение: WCCFTech

В конструкции используют водоблок почти на всю длину платы и медные микроканалы для отвода тепла. Это позволяет забирать тепло не только с графического процессора, но и с других нагревающихся узлов. Система ориентирована на сценарии, где видеокарта работает под высокой нагрузкой продолжительное время.

Помимо решения для видеокарт, AURAS показала и другие образцы систем охлаждения. Среди них — серверные варианты и продукты для центральных процессоров, рассчитанные на новые платформы крупных производителей процессоров. По сути, компания демонстрирует линейку, которая должна справляться с ростом теплопакета как в игровых, так и в профессиональных системах.

Изображение: WCCFTech

Проект с двумя 360‑мм радиаторами показывает, что производители готовы к появлению видеокарт с теплопакетом на уровне 1000 Вт. Для пользователей это означает, что в будущем мощные GPU все чаще будут требовать продвинутых систем охлаждения вместо стандартных воздушных кулеров.