Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
AURAS показала водяное охлаждение для 1000‑ваттных видеокарт с двумя 360‑мм радиаторами
AURAS представила прототип жидкостной системы охлаждения для видеокарт с теплопакетом до 1000 Вт. Решение использует два радиатора формата 360 мм и водоблок на всю длину платы.
реклама

Энергопотребление флагманских видеокарт растет, и производителям охлаждения приходится готовить решения под более высокое тепловыделение. AURAS показала, как может выглядеть система для следующей волны топовых GPU. Изображение: WCCFTech

Компания представила прототип жидкостного охлаждения, рассчитанного на видеокарты с тепловыделением до 1000 Вт. В конструкции использовали два радиатора формата 360 мм, которые дополняют два насоса. Такой набор должен обеспечить запас по отводу тепла для графических адаптеров следующего поколения.

Изображение: WCCFTech

В конструкции используют водоблок почти на всю длину платы и медные микроканалы для отвода тепла. Это позволяет забирать тепло не только с графического процессора, но и с других нагревающихся узлов. Система ориентирована на сценарии, где видеокарта работает под высокой нагрузкой продолжительное время.

реклама

Это может быть вам так же интересно:

CASECOM на Computex 2026 представила Mid-Tower и microATX корпуса с ARGB и эффектом флотации

COUGAR на Computex 2026 обновила линейку Mid-Tower с акцентом на разделение воздушных потоков

На Computex 2026 показали Mini-ITX корпус Apeer2, объединяющий ПК и монитор

Помимо решения для видеокарт, AURAS показала и другие образцы систем охлаждения. Среди них — серверные варианты и продукты для центральных процессоров, рассчитанные на новые платформы крупных производителей процессоров. По сути, компания демонстрирует линейку, которая должна справляться с ростом теплопакета как в игровых, так и в профессиональных системах.

Изображение: WCCFTech

Проект с двумя 360‑мм радиаторами показывает, что производители готовы к появлению видеокарт с теплопакетом на уровне 1000 Вт. Для пользователей это означает, что в будущем мощные GPU все чаще будут требовать продвинутых систем охлаждения вместо стандартных воздушных кулеров.

#видеокарты #gpu #системы охлаждения #сжо #пк #computex #auras #rubin rtx
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MLID: частота CPU AMD Zen 6 превысит 6,5 ГГц, предполагаемый Ryzen 9 10960X3D2 получит 312 МБ L2+L3
VK и «Яндекс» начнут взимать плату за использование сторонних почтовых клиентов
Мессенджер «Макс» полностью перестал работать на аппаратах iPhone
В GizmoChina выбрали пять лучших смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3
Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из магазина App Store необходимостью соблюдать санкции
Учёные зафиксировали изменение внутренней активности Солнца за 40 лет, не совпадающие с его циклами
Новый высокопроизводительный чип Rhea1 призван составить конкуренцию AMD, Intel и Nvidia
Крупные вендоры показали ноутбуки и мини-ПК с APU NVIDIA RTX Spark на Computex 2026
Разработка линейки NVIDIA GeForce RTX 50 Super возобновлена, готовится RTX 5060 Super с 12 ГБ памяти
Прогноз ООН: Ожидаемое к концу года Эль-Ниньо может стать сильнейшим в истории
AMD рассчитывает повторить успех Ryzen на рынке видеокарт
Casio представила механические часы с карбоновым циферблатом, сапфировым стеклом и отделкой золотом
Энтузиаст сравнил Core i7-5775C и Core i7-4790K в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Автор YouTube-канала Dawid Does Tech Stuff разочаровался в видеокарте MTT S80
Эксперт протестировал Gothic 1 Remake на RTX 5070 в трёх разрешениях
Новый сокет Intel LGA 1954 с двойным прижимным механизмом впервые засветился на Computex 2026
В России планируют построить первый частный космодром «Приморский»
Audi представила суперкар Nuvolari quattro с мотором V8 от Lamborghini и тремя электромоторами
MSI показала прототип GeForce RTX 6090 с усовершенствованной системой охлаждения
Крупнейшие чипмейкеры потеряли $1,3 трлн рыночной стоимости за сутки

Популярные статьи

Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году – сколько стоит лицензионный ретрогейминг
Ностальгируем — 5 лучших JRPG для первой PlayStation
«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов
ИИ-спам в репозитории Installer-SH помог улучшить архитектуру проекта
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter